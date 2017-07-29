Звукоизоляция стен, пола и потолка эффективными материалами

1 Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент Зи 2В 1000х3000х24мм
2 Натяжной потолок
1Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент ПС 1000х10000х5,3мм
2Аккустическая вата
3Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
4Листы ГКЛ
5Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
6Металлические профиля для ГКЛ
1Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент Зив 1000х3000х14мм
2Аккустическая вата
3Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
4Листы ГКЛ
5Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
6Металлические профиля для ГКЛ
1Металлические профиля для ГКЛ
2Аккустическая вата
3Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
4Листы ГКЛ
1Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент ПС 1000х10000х5,3мм
2Аккустическая вата
3Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
4Листы ГКЛ
5Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
6Металлические профиля для ГКЛ
1Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент Зив 1000х3000х14мм
2Аккустическая вата
3Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
4Листы ГКЛ
5Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
6Металлические профиля для ГКЛ
1Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент Зив 1000х3000х14мм
2Стяжка
3Комбинированная звукоизоляционная мембрана Липлент ПС 1000х10000х5,3мм
4Финишное покрытие
1Металлические профиля для гипсокартонных конструкций
2Аккустическая вата
3Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
4Листы ГКЛ
5Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
1Металлические профиля для гипсокартонных конструкций
2Аккустическая вата
3Листы ГКЛ
4Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
5Виброизоляционная лента Липлент Зик 50
1Металлические профиля для гипсокартонных конструкций
2Аккустическая вата
3Листы ГКЛ
4Звукоизоляционная мембрана Липлент Зик 1200х2500х3,7мм
5Виброизоляционная лента Липлент Зик 50