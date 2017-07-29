Звукоизоляция стен, пола и потолка эффективными материалами

Оксана «Звукоизоляцию я заказала, потому что очень чутко сплю, а наши соседи – совершенно особенные, гиперактивные, особенно в ночное время. Когда привезли материал, не поверила, что такой тонкий как-то скажется на звукоизоляции.Но в первую же ночь после установки поняла, что ошибалась. Спала сном младенца и не слышала ни звука соседского веселья. Так что результатом осталась довольна.»

Владимир «У меня сверху живет семья с тремя детьми. О том, насколько это шумная компания, говорить даже не буду. Нервы не выдержали – решил сделать в квартире звукоизоляцию. Ребята-монтажники сработали оперативно и профессионально. Волшебство случилось: соседей больше не слышу и сплю спокойно. Все очень круто, спасибо компании LipLent.»