Звукоизоляция квартир и коммерческих помещений от производителя
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Звукоизоляция стен, пола и потолка эффективными материалами

Звукоизоляция Липлент
  • Цена ниже на 25% Мы являемся производителем и работаем без посредников
  • Быстрая установка Бригады с большим опытом и профессиональным инструментом.
  • Качественный материал Не уступает европейским аналогам
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3 причины выбрать нашу звукоизоляцию

  • Снижает уровень шума в 2 раза Добиваемся этого путем чередования материалов с разными характеристиками
  • Экономит пространствоТолщина конструкций с чистовой отделкой от 5 см
  • Не имеет неприятного запахаЭкологично и не вызывает аллергии

Какие виды звукоизоляции мы устанавливаем?

Звукоизоляция потолка

Звукоизоляция натяжного потолка

Бескаркасная звукоизоляция под натяжной потолок

Бескаркасная система

Степень звукоизоляции, дБ: 57 Толщина, мм: 24 Масса системы, кг/м²: 8
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Каркасная звукоизоляция для потолока

Стандарт Плюс

Степень звукоизоляции, дБ: 65 Толщина, мм: 63,5 Масса системы, кг/м²: 39,2
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Каркасная звукоизоляция для потолока

Премиум Плюс

Степень звукоизоляции, дБ: 70 Толщина, мм: 67,2 Масса системы, кг/м²: 43,6
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Звукоизоляция стен

Звукоизоляция стены

Каркасная звукоизоляция стен

Базовый вариант

Степень звукоизоляции, дБ: 58 Толщина, мм: 40,7
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Каркасная звукоизоляция стен

Стандарт Плюс

Степень звукоизоляции, дБ: 61 Толщина, мм: 45,7
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Каркасная звукоизоляция стен

Премиум Плюс

Степень звукоизоляции, дБ: 64 Толщина, мм: 64,2
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Звукоизоляция пола

Звукоизоляция пола

Звукоизоляция пола под стяжку

Базовый вариант

Степень звукоизоляции, дБ: 55
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Звукоизоляция пола под стяжку

Звукоизоляция пола под стяжку

Премиум

Степень звукоизоляции, дБ: 67
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Звукоизоляция пола под ламинат

Под ламинат

Степень звукоизоляции, дБ: 51
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Звукоизоляция перегородок

Звукоизоляция перегородок

Гипсокартонные перегородки со звукоизоляцией

Базовая

Степень звукоизоляции, дБ: 53 Толщина, мм: 75,4 Масса системы, кг/м²: 51,3
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Звукоизоляция перегородок

Гипсокартонные перегородки со звукоизоляцией

Стандарт

Степень звукоизоляции, дБ: 56 Толщина, мм: 101,4 Масса системы, кг/м²: 65,3
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Гипсокартонные перегородки со звукоизоляцией

Премиум

Степень звукоизоляции, дБ: 62 Толщина, мм: 166,4 Масса системы, кг/м²: 77,4
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Где применяется

  • Квартиры в новостройках
  • Дома и коттеджи
  • Домашние кинотеатры
  • Фитнес-центры
  • Офисы
  • Гостиницы
  • Студии звукозаписи
  • Развлекательные центры
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Спец предложение по коммерческой недвижимости:

  • Рассчитаем и подготовим проект бесплатно
  • Быстро установим звукоизолирующую конструкцию
  • Проводим все работы под ключ
Спасибо за заявку!
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Пользовательское соглашение

Наше производство

Сертифицированная продукция Прошли все испытании в НИИ «Строительной физики»
Все материалы всегда в наличии Склад площадью 2000 кв.м.
Аттестованная лаборатория Высокий контроль качества выпускаемой продукции.

Отзывы наших клиентов

Оксана
29.07.2017
(Звукоизоляция пола)
«Звукоизоляцию я заказала, потому что очень чутко сплю, а наши соседи – совершенно особенные, гиперактивные, особенно в ночное время. Когда привезли материал, не поверила, что такой тонкий как-то скажется на звукоизоляции.Но в первую же ночь после установки поняла, что ошибалась. Спала сном младенца и не слышала ни звука соседского веселья. Так что результатом осталась довольна.»
Владимир
17.11.2018
(Звукоизоляция стен)
«У меня сверху живет семья с тремя детьми. О том, насколько это шумная компания, говорить даже не буду. Нервы не выдержали – решил сделать в квартире звукоизоляцию. Ребята-монтажники сработали оперативно и профессионально. Волшебство случилось: соседей больше не слышу и сплю спокойно. Все очень круто, спасибо компании LipLent.»
Павел
02.09.2017
(Звукоизоляция перегородок)
«Долгое время мешал шум из соседних квартир, соседи постоянно что-то ремонтировали или передвигали. Решил установить дома звукоизоляцию.Материал не дешевый, но он того стоит. Монтаж сложный, самостоятельно я не стал его делать, слишком многое нужно учесть, чтобы результат оправдал ожидания. Ребята из «LipLent» установили все быстро, с учетом всех тонкостей. Соседей теперь не услышу, даже если очень захочу (что на вряд ли). Услугой остался очень доволен.»

Наши контакты

Склад и офис

г.Котельники, мкр. "Силикат", промзона, стр.3.1
тел. 8 (495) 125-44-79

Производство и склад

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной
тел. 8 800 775-92-87